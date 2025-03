Zelensky diz que conversará com Trump ainda hoje

HELSINQUE, 19 MAR (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que falará com seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda nesta quarta-feira (19) para discutir uma trégua no conflito de mais de três anos com a Rússia.

O telefonema acontecerá no dia seguinte à conversa do magnata republicano com o presidente russo, Vladimir Putin, que concordou em suspender os ataques contra infraestruturas de energia ucranianas por um mês, porém exigiu a interrupção da ajuda militar e de inteligência ocidental a Kiev para aceitar um cessar-fogo completo.

“Hoje entrarei em contato com o presidente Trump, e nós discutiremos as próximas etapas”, declarou Zelensky durante uma coletiva de imprensa em Helsinque, na Finlândia.

O presidente, que já deu seu aval para uma trégua imediata de 30 dias, também fez um apelo para que não seja feita nenhuma concessão à Rússia em termos de apoio militar à Ucrânia. “Pelo contrário, devemos aumentar a ajuda”, disse.

Já a alta representante da União Europeia para Política Externa, Kaja Kallas, afirmou que o bloco “não pode aceitar” a suspensão do auxílio. “Se Moscou obtiver o veto ao fornecimento de ajuda militar à Ucrânia, ficará livre para continuar porque os ucranianos não poderão se defender sozinhos”, salientou a estoniana a um grupo de agências internacionais em Bruxelas, incluindo a ANSA Apesar de Putin ter concordado em não atacar o sistema energético ucraniano, a Rússia usou drones nesta quarta-feira para bombardear a rede elétrica que alimenta ferrovias na região de Dnipropetrovsk, no centro do país vizinho.

O ataque não provocou vítimas e, segundo a empresa ferroviária estatal Ukrzaliznytsya, deixou parte das linhas sem energia, mas o tráfego não foi interrompido. (ANSA).