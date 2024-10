Zelensky diz que 10 mil soldados norte-coreanos estão sendo preparados para se juntar às tropas russas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/10/2024 - 13:10 Para compartilhar:

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, assegurou, nesta quinta-feira (17), que 10 mil soldados da Coreia do Norte estão sendo preparados para se juntar às tropas da Rússia e lutar em território ucraniano.

“Sabemos que estão sendo preparados cerca de 10 mil soldados da Coreia do Norte para lutar contra nós”, disse Zelensky perante mandatários da UE, a quem apresentou seu “plano para a vitória contra a Rússia”.

Zelensky disse que essas são “forças terrestres” e pessoal técnico.

Segundo Zelensky, o presidente russo, Vladimir Putin, “tenta envolver outros participantes na guerra” por conta das “graves perdas” sofridas pelo seu Exército.

Além disso, disse ele, Putin teme uma mobilização de tropas em seu país, “o que seria muito impopular”.

Zelensky afirmou que conta com informações “dos serviços de inteligência” ucranianos de que oficiais norte-coreanos já estão no território ucraniano ocupado pela Rússia.

O presidente ucraniano já havia dito, no dia 13 de outubro, que a Coreia do Norte estava proporcionando soldados ao exército russo, mas não mencionou números.

Um veículo de comunicação ucraniano afirmou recentemente que seis oficiais norte-coreanos foram mortos durante um ataque de mísseis ucranianos perto de Donetsk, no leste do país.

No mesmo dia, as autoridades ocidentais disseram que estavam cientes desses relatórios, mas que estavam tratando com cautela por enquanto.

“Estamos acompanhando o possível envio de tropas norte-coreanas”, disse um alto funcionário ocidental aos repórteres.

“A Coreia do Norte vem fornecendo munição de artilharia à Rússia para apoiar a guerra há algum tempo. E esse é um novo conjunto de relatórios que estamos acompanhando”, acrescentou.

A mesma fonte disse que os relatórios se referem a entre 2.000 e 12.000 norte-coreanos, mas que, se verificado, o total real é “provavelmente próximo ao número mais baixo”.

Enquanto isso, o ministro da Defesa da Coreia do Sul, Kim Yong-hyun, disse que Seul considerava “muito provável que houvesse baixas entre oficiais e soldados norte-coreanos na Ucrânia”.

Por sua vez, o governo russo negou essa informação.

