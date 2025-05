Zelensky diz estar pronto para encontrar Putin na Turquia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse neste domingo que estaria pronto para se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, para conversas em Istambul, na Turquia, na quinta-feira.

A afirmação de Zelenskiy surge após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer a ele para concordar com uma oferta de conversas com a Rússia imediatamente. Após três anos de guerra, Putin propôs neste domingo negociações diretas com a Ucrânia.

Em uma publicação no X, Zelenskiy também disse que a Ucrânia espera que um cessar-fogo total comece na segunda-feira, para fornecer a base diplomática necessária para o encerramento da guerra entre os países.

“E estarei esperando por Putin na Turquia na quinta-feira”, afirmou Zelenskiy.