Zelensky diz apoiar possível cúpula organizada por Lula

(ANSA) – BRASÍLIA, 27 LUG – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse estar disposto a apoiar uma reunião organizada pelo mandatário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em prol da paz, desde que a Rússia saia dos territórios ocupados desde fevereiro do ano passado.

“Se Lula me ajudar, pois o Brasil é longe para mim e não temos tempo, se ele conseguir reunir os outros líderes da América Latina, podemos todos nos reunir no Brasil ou em qualquer outro lugar”, declarou Zelensky em entrevista ao canal Globo News.

“Há um crime de agressão contra nossa soberania e integridade territorial. Sei que Lula e os brasileiros apoiam a soberania da Ucrânia, e precisamos desse apoio”, acrescentou.

O presidente brasileiro tem defendido uma solução pacífica para o conflito e propõe a criação de um “clube de países” para facilitar o diálogo entre Kiev e Moscou.

Segundo Lula, esse diálogo deve acontecer logo, sem necessidade de a Rússia sair do território invadido. “Se a Rússia sair do nosso território soberano, a diplomacia vai entrar. Como seria isso agora não importa tanto saber. Isso é o mais urgente no momento, a opção mais rápida”, disse Zelensky.

