Zelensky diz acreditar em ‘solução política’ para a Crimeia

KIEV, 28 AGO (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou neste domingo (27) que acredita na possibilidade de uma “solução política”, e não militar, para a questão da Crimeia.

“Quando estivermos nas fronteiras administrativas, acredito que seja possível forçar politicamente a desmilitarização da Rússia no território da península”, declarou em entrevista a veículos de imprensa locais.

“Seria preferível. Qualquer combate teria perdas, onde quer que fosse. Tudo deve ser calculado”, acrescentou Zelensky.

A península anexada pela Rússia tem sido alvo de diversos ataques das forças ucranianas no projeto de contraofensiva militar.

O mandatário também disse que teme perder apoio internacional caso a guerra vá para o território russo.

“A Ucrânia corre o risco de perder ajuda militar de grandes potências se o campo de batalha da guerra for para a Rússia. Há o risco de sermos deixados sós. Tem muitos grandes Estados com um único critério fazendo com que não estejam ao lado da Rússia: a questão da integridade territorial”, declarou. (ANSA).

