Zelensky desembarca em Roma para funeral de papa Francisco

KIEV, 26 ABR (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou a Roma na manhã deste sábado (26) para participar do funeral do papa Francisco, cuja morte ocorreu no último dia 21 de abril, aos 88 anos, informou seu porta-voz em Kiev.

Segundo Sergei Nykyforov, o líder ucraniano está acompanhado da primeira-dama Olena Zelenska e estará presente na missa fúnebre na Praça São Pedro.

Ontem à noite, Zelensky disse que não tinha mais certeza de que “teria tempo” para ir a Roma se despedir de Jorge Bergoglio nem para encontrar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que também comparecerá ao funeral.

A expectativa é de que Zelensky e Trump aproveitem a viagem à Itália para se reunir na tentativa de negociar a paz na Ucrânia, em meio à guerra deflagrada pela Rússia. (ANSA).