Zelensky critica silêncio do G20 sobre ameaça nuclear da Rússia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/11/2024 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 19 NOV (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou nesta terça-feira (19) o silêncio da cúpula de líderes do G20, organizada no Rio de Janeiro, sobre as ameaças nucleares da Rússia.

Em uma coletiva de imprensa em Kiev, o mandatário opinou que os países reunidos em solo brasileiro não adotaram uma “estratégia forte” em relação ao assunto.

Zelensky reclamou que “as nações do G20 reunidas no Brasil nada disseram” sobre a possibilidade de Moscou utilizar armas nucleares.

Além disso, o presidente anunciou hoje (19) no Parlamento um “plano de resiliência”, que mira auxiliar Kiev a se sustentar no decorrer do conflito contra as forças russas. A guerra no Leste Europeu completou mil dias.

Por outro lado, a Rússia, através do seu ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, declarou que fará o possível para evitar uma guerra nuclear. O político está no Rio de Janeiro, onde participa do G20. (ANSA).