Zelensky critica Lula: ‘Achei que tinha compreensão maior’

BRASÍLIA, 7 AGO (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a criticar seu colega brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, por acusá-lo de não querer negociar um acordo de paz com a Rússia.

Em entrevista a veículos de imprensa latino-americanos, Zelensky disse que acreditava que Lula “tinha uma compreensão maior do mundo”, além de ter criticado uma fala do assessor internacional Celso Amorim pedindo que a segurança da Rússia seja levada em conta nas negociações.

“Acho que o presidente Lula é uma pessoa experiente, mas não entendo muito bem uma coisa: será que ele acredita que seu povo não entende completamente o que está acontecendo? As declarações de Lula não trazem paz de forma nenhuma. Apenas a Rússia, Putin e Lula falam sobre a segurança da Rússia, sobre as garantias que devem ser dadas para a segurança da Rússia”, ressaltou o presidente ucraniano.

Além disso, Zelensky declarou que as opiniões do petista “não precisam coincidir” com as do presidente Vladimir Putin. “O Brasil não é um país agressor, mas um país pacífico. Por que precisaria concordar com as narrativas de um chefe de Estado [russo] que não é diferente de qualquer colonizador?”, acrescentou.

Segundo o líder ucraniano, Putin “mente constantemente” e está “matando as crianças e estuprando as mulheres” do país.

Zelensky também voltou a insistir em uma reunião com Lula. “Se o presidente Lula quiser me dizer algo, que se sente comigo e me diga, e vamos acabar com isso”, afirmou. (ANSA).

