Zelensky critica indecisão da Otan sobre Ucrânia e Suécia

KIEV, 8 JUL (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta sexta-feira (7) que a indecisão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) sobre a adesão do país é uma “ameaça” à segurança global.

Durante uma visita à Eslováquia, o mandatário também comentou que a rápida resolução deste caso, que inclui a Suécia, “é muito importante”.

Zelensky destacou que a atitude da Otan em relação à Ucrânia não é uniforme, além de esperar que a cúpula da organização na próxima semana em Vilnius, na Lituânia, possa oferecer prazos precisos e garantias para Kiev.

A proposta de adesão da Ucrânia na Otan vai ser discutida durante a reunião, mas não decidida, apontou o conselheiro de Segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, em um briefing na Casa Branca.

Ele acrescentou que o governo norte-americano está confiante de que a Suécia ingressará na Otan em um futuro não muito distante.

Em uma entrevista á CNN, o presidente dos EUA, Joe Biden, acredita que a Ucrânia não está pronta para ingressar na Otan, além de explicar que não há uma visão unânime na aliança de deixar Kiev entrar durante uma guerra em andamento.

Bombas de fragmentação – Os Estados Unidos confirmaram que vão enviar para Kiev milhares de bombas de fragmentação, um artefato que se abre no ar e libera diversos outros explosivos menores.

Uma convenção para proibir a utilização deste dispositivo foi aderido por mais de 120 nações. Em contrapartida, os EUA, a Rússia e a Ucrânia não assinaram o acordo. (ANSA).

