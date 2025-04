Zelensky convida Trump a visitar Ucrânia para ver ‘devastação’

NOVA YORK, 14 ABR (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, convidou seu homólogo nos Estados Unidos, Donald Trump, a visitar seu país a fim de ver “a devastação” causada pela guerra contra a Rússia que já dura três anos.

“Venha ver a população, civis e militares, mulheres, crianças e hospitais destruídos ou mortos”, disse o líder ucraniano no último domingo (13) durante entrevista à CBS, concedida na mesma data em que as forças russas atacaram a cidade de Sumy, matando mais de 30 pessoas e ferindo ao menos 80.

Trump, que chamou o bombardeio de ontem de “uma coisa horrível”, também comentou que lhe “disseram que [os russos] cometeram um erro” ao atacar Sumy.

“Venham ver e depois podemos prosseguir com um plano para colocar fim à guerra”, reforçou Zelensky, acrescentando que se as ações do presidente da Rússia, Vladimir Putin, não forem interrompidas, “existe o risco de uma guerra mundial”.

“Não se trata apenas de especulação ociosa, a ameaça é real.

O objetivo final de Putin é reviver o império russo e reconquistar os territórios que atualmente estão sob proteção da Otan [Organização do Tratado do Atlântico Norte]”, alertou o chefe de Estado de Kiev.

No mês passado, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, enviou um recado enfático a Putin, e “a todos que pensam” em atacar a aliança.

“Quero ser claro quando se fala de qualquer território da Otan: se qualquer um acha, de modo equivocado, que poderá nos atacar sem sofrer consequências, saiba que a nossa reação será devastadora”, ameaçou Rutte. (ANSA).