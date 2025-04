Zelensky confirma presença de tropas ucranianas em território russo

ROMA, 8 ABR (ANSA) – Pela primeira vez, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou oficialmente a presença de tropas do país na região russa de Belgorod. A declaração, dada nesta nesta terça-feira (8), trouxe como justificativa “uma resposta justa” à invasão de Moscou em seu território.

“O comandante-chefe, Oleksandr Syrsky, apresentou hoje um relatório separado sobre a nossa presença na região [russa] de Kursk e Belgorod”, explicou Zelensky, citado pela imprensa local, acrescentando que Kiev “continuará a conduzir operações ativas nas zonas de fronteira do território inimigo e isso é absolutamente justo: a guerra deve voltar aonde começou”.

De acordo com o líder ucraniano, o objetivo principal da ação é “proteger o máximo possível” a Ucrânia e “as comunidades nas regiões de Sumy e Kharkiv das tropas russas”. Ele também informou que graças à presença de seus soldados em Kursk, Kiev “conseguiu aliviar a pressão em outras áreas do fronte, em particular na região de Donetsk”.

“É de máxima importância continuar a destruir os equipamentos russos e toda a logística utilizada pela ocupação do fronte”, concluiu Zelensky.

Em março, Rússia e Ucrânia concordaram com uma trégua limitada no terceiro ano do confronto contra o lançamento de ataques a instalações energéticas. No entanto, ambos os países se acusam mutuamente de violar o acordo, cuja mediação foi feita pelos Estados Unidos. (ANSA).