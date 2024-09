++ Zelensky agradece Meloni por se comprometer com paz ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/09/2024 - 14:01 Para compartilhar:

ROMA, 24 SET (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, agradeceu a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, pelo seu compromisso com uma paz justa e duradoura em meio ao conflito deflagrado pela Rússia.

“É sempre um prazer encontrar Giorgia Meloni. À margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, concordamos com nossos próximos planos comuns. Estou grato a Giorgia por todos os passos decisivos dados pelo G7 sob a presidência italiana e pelo seu empenho em promover esforços conjuntos para estabelecer uma paz duradoura e justa”, afirmou ele, ao publicar no X uma foto do abraço com a italiana em Nova York. (ANSA).