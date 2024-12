Zelensky agradece Itália por presidência ‘extraordinária’ do G7

ROMA, 31 DEZ (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse nesta terça-feira (31) que está grato à Itália e à sua premiê Giorgia Meloni pelo seu mandato recém-concluído na presidência do G7, principalmente “pelo apoio irrestrito” ao seu país na guerra contra a Rússia.

“Sou grato à Itália e a presidente do Conselho de Ministros, Giorgia Meloni, pela presidência extraordinária do G7 este ano”, afirmou o líder ucraniano na rede social X, enfatizando que a “liderança italiana é um exemplo de unidade, força e determinação”.

Zelensky enviou ainda um “agradecimento especial pela decisão história do G7 de alocar US$ 50 bilhões em financiamento dos ativos congelados da Rússia”.

Para ele, essa cooperação “ajuda a salvar milhares de vidas, preservar famílias e garantir um futuro para as crianças ucranianas”. “Juntos, estamos nos aproximando de uma paz justa e segurança global”, concluiu.

A declaração é dada no dia em que uma análise da agência AFP de dados do Instituto para o Estudo da Guerra dos Estados Unidos revelou que as forças russas avançaram quase 4 mil quilômetros quadrados (3.985) na Ucrânia em 2024, sete vezes mais do que em 2023.

O avanço até 30 de dezembro foi impulsionado pelo aumento dos movimentos de tropas russas no outono, quando avançaram 610 km² em outubro e 725 km² em novembro.

Os dois meses também foram os que os russos conquistaram a maior parte do território desde as primeiras semanas do conflito, em março de 2022. (ANSA).