Zelensky afirma que Ucrânia controla mais de 1.250 km2 e 92 localidades na Rússia

AFP 19/08/2024 - 14:40

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta segunda-feira (19) que as suas forças controlam mais de 1.250 km2 e 92 localidades na região russa de Kursk, fronteira com a Ucrânia e palco de uma ofensiva em grande escala desde 6 de agosto.

“Os guerreiros ucranianos continuam as suas operações defensivas nas áreas designadas da região de Kursk. Hoje, as nossas forças controlam mais de 1.250 quilômetros quadrados do território de Kursk e 92 localidades”, declarou Zelensky durante um discurso aos embaixadores ucranianos em Kiev.

