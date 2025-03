Zelensky afirma que Putin está preparando ofensiva em 3 regiões

ROMA, 27 MAR (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou nesta quinta-feira (27) que a Rússia está se preparando para realizar novos ataques nas regiões de Sumy, Kharkiv e Zaporizhzhia.

De acordo com o jornal Ukrainska Pravda, as informações do mandatário, que foram passadas durante a reunião de líderes europeus em Paris, na França, tiveram como base dados de inteligência de Kiev.

“Eles estão arrastando negociações e tentando arrastar os Estados Unidos para discussões sem fim e sem sentido sobre falsas ‘condições’ para ganhar tempo e tentar tomar ainda mais território”, acusou Zelensky.

O ucraniano acrescentou que seu homólogo russo, Vladimir Putin, “não quer” a paz no leste europeu e acrescentou que o inimigo deseja “dividir” a Europa e a América. Por fim, Zelensky apontou que o papel dos EUA segue sendo “muito importante”.

Ainda em relação ao conflito em Kiev, o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, declarou que é necessário avaliar se Putin realmente deseja um cessar-fogo.

“Apoiamos os esforços americanos, mas precisamos ser cautelosos e ver se Putin quer chegar a um cessar-fogo. Até agora, a Rússia só deu respostas parciais. Ela [Rússia] continua bombardeando indiscriminadamente infraestrutura, hospitais, escolas”, declarou o político italiano. (ANSA).