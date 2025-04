Zelensky afirma que deseja se reunir com Trump no Vaticano

KIEV, 22 ABR (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou nesta terça-feira (22) que deseja se encontrar com seu homólogo americano, Donald Trump, no Vaticano.

Os dois líderes participarão no próximo sábado (26) do funeral do papa Francisco, que faleceu na última segunda-feira (21), e poderão aproveitar a oportunidade para conversar.

Além de confirmar sua intenção de se encontrar com Trump, Zelensky garantiu em uma coletiva de imprensa que a Ucrânia está pronta para negociações diretas com a Rússia após um cessar-fogo do conflito no leste europeu. O político acrescentou que Kiev “não está discutindo nenhum novo pacote de ajuda com os EUA”.

De acordo com Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, Trump deixará Washington na manhã de sexta-feira (25) para voar até Roma para o funeral do pontífice.

A representante da Casa Branca também declarou que Steve Witkoff, enviado de Trump, retornará a Moscou ainda nesta semana, especificando que “as negociações pela paz na Ucrânia” seguem em andamento. (ANSA).