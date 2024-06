Zelenski participa de conferência sobre a reconstrução da Ucrânia em Berlim

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 11/06/2024 - 6:31 Para compartilhar:

Presidente ucraniano diz que pretende discutir expansão do sistema de defesa aérea e soluções para o fornecimento de energia.O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, participa nesta terça-feira (11/06) da abertura de uma conferência internacional sobre a reconstrução da Ucrânia, em Berlim, ao lado do chanceler alemão, Olaf Scholz, e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

A conferência de Berlim reúne pessoas de todo o mundo envolvidas nos esforços de desenvolvimento e reconstrução da Ucrânia em meio à guerra com a Rússia. Ao menos dez primeiros-ministros estarão no evento, além de 2 mil líderes políticos e autoridades de organizações internacionais e do setor privado.

"O chanceler Scholz e eu discutiremos a nova assistência de defesa, a expansão do sistema de defesa aérea ucraniano e a produção conjunta de armas", escreveu Zelenski nas redes sociais. "Diante do terrorismo aéreo da Rússia, soluções urgentes para o setor de energia da Ucrânia serão nossa principal prioridade", completou.

No começo da guerra, o governo alemão hesitou em fornecer armas pesadas à Ucrânia por medo de uma escalada do conflito, mas desde então se tornou o segundo maior fornecedorde ajuda militar e financeira a Kiev, atrás apenas dos EUA.

Scholz, no entanto, descarta a possibilidade de enviar tropas da Otan para a Ucrânia, estratégia defendida pelo presidente francês, Emmanuel Macron.

À tarde, Zelenski também fará um discurso no Bundestag (parlamento alemão). Essa é a terceira visita do presidente ucraniano a Berlim desde o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Na próxima sexta-feira, Zelenski vai à Suiça participar de uma cúpula de paz sobre a Ucrânia, que pretende reunir líderes de cem países.

gq/as (DPA, AFP)