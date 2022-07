Zelenska discursa nos EUA e pede ajuda contra ‘terrorismo russo’

WASHINGTON, 20 JUL (ANSA) – A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, discursou presencialmente nesta quarta-feira (20) no Congresso dos Estados Unidos e pediu ajuda militar dos americanos para combater o “terrorismo russo” no território ucraniano.







“Infelizmente, os Estados Unidos sabem por experiência própria o que são ataques terroristas e sempre tentaram derrotar o terrorismo. Ajude-nos a deter esse terror contra os ucranianos e será nossa grande vitória comum em nome da vida, da liberdade e a busca da felicidade para cada pessoa, para cada família”, declarou a esposa do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Em seu discurso, a primeira-dama ucraniana fez um apelo principalmente em nome das famílias afetadas pelo conflito que completa cinco meses no próximo dia 24 de julho.

“É o que eu peço e o que meu marido pede, não como casal presidencial, mas como pais e filhos de seus pais. Queremos que cada pai e cada mãe possa dizer ao filho: ‘Vá dormir em paz, não haverá mais ataques aéreos, não haverá mais mísseis. Isso é demais para desejar?”, disse ela diante dos congressistas.

Falando no auditório do Centro de Visitantes do Capitólio – o mesmo local onde Zelensky discursou ao Congresso virtualmente em março -, Zelenska enfatizou que a “guerra não acabou” e o “terror continua”.

“Dirijo-me a todos vocês, em nome daqueles que foram mortos, em nome daqueles que perderam braços e pernas, em nome daqueles que ainda estão vivos e aqueles que esperam que suas famílias retornem”, enfatizou a ucraniana, pedindo mais armas americanas.

Segundo ela, são “armas que não devem ser usadas para guerrear em terras alheias, mas para proteger nossa casa e nosso direito à vida”.

“Peço a vocês sistemas de defesa aérea para que os foguetes não matem crianças em seus carrinhos, para que os foguetes não destruam casas e matem famílias inteiras”, apelou Zelenska, acrescentando que “a Rússia nos mata, mas os Estados Unidos nos salvam”.

Durante o discurso, a esposa do líder ucraniano também agradeceu os Estados Unidos por sua ajuda e disse que é muito importante para ela e seu país estar no Congresso americano.

Zelenska, inclusive, mostrou fotos e um vídeo sobre os ataques com mísseis russos no país, retratando também a pequena Lisa, a menina de quatro anos “alegre e brincalhona” morta em Vinnytsia em uma ofensiva da Rússia.

“Desde o início da guerra, Moscou disparou mais de 3 mil mísseis contra a Ucrânia”, disse a primeira-dama, mostrando fotos de outras vítimas ucranianas. “Esses são os Jogos Vorazes da Rússia, caçando pessoas pacíficas em cidades pacíficas da Ucrânia. Eles nunca divulgarão isso em seus noticiários. É por isso que estou mostrando a vocês aqui”, concluiu.

Ontem (19), Zelenska foi recebida na Casa Branca pelo presidente dos EUA, Joe Biden, e pela primeira-dama Jill. (ANSA)