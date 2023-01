Zegna leva ‘oásis do cashmere’ na Semana de Moda de Milão

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/01/2023 - 15:09 Compartilhe

MILÃO, 16 JAN (ANSA) – Por Gioia Giudice – O cardigã parece de lã, mas é em cashmere. O look completo calça, jaqueta e camisa parecem de casentino, mas é mais uma vez cashmere e até a jaqueta contra chuva é feita puramente do tecido.





Um “oásis do cashmere” foi usado em cerca de 70% da coleção da Zegna para o próximo inverno na moda masculina e apresentado na Semana de Moda de Milão.

Se para a coleção primavera-verão, a Zegna tinha escolhido como locação o seu local preferido em Trivero, no Piemonte, dessa vez, o grupo levou o “oásis” para o público em Milão e mostrou aos convidados do desfile o primeiro passo que leva à peça acabada.

Na entrada do show, foi reconstruída uma sala em que fios do tecido voavam pelo ar. Esses chumaços são escolhidos por artesãos da marca, depois transformados em fios, depois em matéria e, por fim, no produto. Desse nascimento como tecido, o diretor criativo da marca, Alessandro Sartori, fez uma “alfaiataria modernizada” para o próximo inverno.





Uma estética limpa, feita de um único modelo de calças, amplo e com pregas, e muitas peças se sobrepondo para combinar como desejar: a jaqueta-camisa fechada com botões de pressão, o blusão-casaco, um blazer com um peito e meio sem lapelas usado com uma camisa polo ou um suéter de cashmere de 10 fios.

Acima, uma jaqueta bomber ou um casaco dupla face, sempre de cashmere. O que não foi feito com o tecido, foi feito com lã reciclada. Tudo proposto em uma sinfonia de cores que vão dos cinzas iniciais a uma série de tons de amarelo e laranja.

(ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias