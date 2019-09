Zeca Pagodinho, Péricles e Xande de Pilares participam de DVD em homenagem ao samba

Rio – Artistas como Zeca Pagodinho, Péricles, Teresa Cristina, Dudu Nobre e Xande de Pilares vão participar da gravação do DVD “Eu, Você e o Samba”. O evento acontecerá no dia 2 de outubro no Vivo Rio.

Durante a apresentação, os artistas cantarão grandes sucessos do ritmo. De acordo com os organizadores, o projeto busca mostrar que o samba é amplo e irrestrito e que todo artista brasileiro é um sambista.

Ainda de acordo com a organização do evento, o DVD também contará com a participação de Rappin Hood, Delacruz e Ana Clara.

Serviço:

‘Eu, Você e o Samba’. Vivo Rio – Avenida Infante Henrique, 85, Parque do Flamengo. Dia 2 de outubro, a partir das 21h30. Abertura dos portões: duas horas antes do show. Classificação 18 anos. Menores somente acompanhados dos pais/responsáveis.