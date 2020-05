Zeca Pagodinho pede que perfil apague sua foto de post sobre Bolsonaro

O sambista Zeca Pagodinho notificou um usuário do Twitter por usar sua imagem em uma publicação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O perfil oficial do cantor publicou um tweet na última segunda-feira (18) pedindo para que o conteúdo fosse excluído.

Na imagem, utilizada no último domingo (17), Zeca está tomando um chope e a legenda diz “Vamos para cima!”, com a hashtag #PatriotasComBolsonaro.

Alguns fãs do sambista alertaram Zeca para a publicação, que pediu que a foto fosse apagada.

“Pedimos a gentileza que apague essa mensagem utilizando a foto do artista, Obrigado, equipe ZP.”, escreveu a equipe do cantor nos comentários das postagens.

Apesar do pedido, o perfil não excluiu a publicação e ainda inseriu um emoji em cima do rosto do cantor. Com isso, a equipe jurídica do artista notificou o jovem para que apagasse os post.

“As informações da rede mundial de computadores são capazes de atingir um imensurável número de pessoas e de permanecer na internet por tempo também imprevisível. Ainda, a associação entre o Notificante com o atual governo é desprovida de qualquer fundamento e de autorização prévia, vez que o Notificante é avesso a manifestações políticas e associação ao atual governo”, diz parte do texto da notificação feita pelo advogado do artista, Caio Mariano, conforme apuração do jornal Extra.

Com a notificação, o perfil excluiu a publicação. O jurídico do cantor alertou que acionaria a Justiça, caso a postagem não fosse retirada.