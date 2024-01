Zeca Pagodinho declara sobre trabalho: ‘Ninguém gosta, a gente trabalha porque tem que trabalhar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/01/2024 - 18:31 Para compartilhar:

O cantor Zeca Pagodinho deu uma opinião sincera sobre a necessidade de trabalhar e surpreendeu com a resposta. Convidado do “Fantástico” (TV Globo), no último domingo, 21, o sambista disse que não gosta de ter que trabalhar.

Zeca, que está prestes a completar 65 anos de vida e 40 de carreira, foi homenageado pelo programa. Durante bate-papo com a apresentadora Maju Coutinho, o pagodeiro não abriu mão da sinceridade que lhe é peculiar e disparou sobre o que, para ele, é o trabalho.

“Ninguém gosta [de trabalhar]. A gente trabalha porque tem que trabalhar”, disse ele, para surpresa da jornalista, que não segurou a risada.

Ainda durante a conversa, o cantor destacou que leva uma vida comum e busca deixar a fama de lado. Ele disse gostar de passar seus dias em Xerém, distrito do município de Duque de Caxias, na Região Metropolitana do Rio, com os amigos.

“No botequim, como se eu fosse só o Zeca. Eu deixo o ‘Zeca Pagodinho’ quieto”, disse.

O cantor vive na região há mais de 30 anos e já é conhecido pelos moradores do local. Ele brincou ao dizer que ‘perdeu a paz’ quando estourou ao lado de Beth Carvalho no videoclipe ‘Camarão que dorme a onda leva’, ainda nos anos 80.

Vale destacar que essa não é a primeira vez que o artista fala sobre não gostar de trabalhar. Não é raro encontrar circulando na web o vídeo de uma entrevista antiga do sambista para o saudoso Jô Soares em que o apresentador pergunta o que ele menos gosta na vida. De pronto, o cantor responde que é trabalhar.

No próximo dia 4 de fevereiro, Zeca Pagodinho completa 65 anos. Na mesma data, ele dá início à turnê para celebrar 40 anos de carreira no samba.

