Zeca Pagodinho celebra 40 anos de carreira em São Paulo

Com um clima descontraído, e claro, muita cerveja, o sambista Zeca Pagodinho fez nesta sexta-feira, 21, uma apresentação especial na cidade de São Paulo, no Espaço Unimed, na Barra Funda, em comemoração aos 40 anos de carreira. Neste sábado, 22, Zeca se apresenta novamente no mesmo local, e já com ingressos esgotados.

A apresentação de Zeca é mais uma da turnê em comemoração a esse marco importante. Até o fim do ano, o músico se apresentará em ainda outras 17 datas em diversas capitais brasileiras.

Com um repertório recheado de sucessos, Zeca apresentou canções passando por todas as fases de sua carreira. ‘Quando a Gira Girou’, ‘Vai Vadiar’, ‘Não Sou Mais Disso’, ‘Ogum’, ‘Seu Balancê’, ‘Faixa Amarela’ e ‘Deixa a Vida Me Levar’ foram apenas algumas das músicas.

O artista fez questão também de caprichar no visual do palco, e também nos detalhes gráficos do telão. Nas imagens, foi possível ver homenagens a grandes nomes do samba, imagens religiosas, do início da carreira e acompanhado de artistas consagrados.

Convidado especial

O show de Zeca Pagodinho em São Paulo nesta sexta-feira, 21, contou também com uma participação especial. Trata-se de Seu Jorge. O músico abrilhantou o palco ao lado da estrela da noite, e cantou junto dele a canção ‘Saudade Louca’.

Muita emoção

O show de Zeca Pagodinho reservou também momentos especiais e de muita emoção, principalmente para este editor. ‘Mais Feliz’ e ‘Faixa Amarela’ são músicas marcantes, e por motivos diferentes. Confesso que foi difícil segurar as lágrimas, e impossível esconder a felicidade vivida em uma noite inesquecível. Posso dizer com tranquilidade que no “meu peito agora é só paixão”. Obrigado, Zeca.