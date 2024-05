Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/05/2024 - 11:31 Para compartilhar:

O cantor Zeca Pagodinho compartilhou com seus seguidores seu “novo look” para o inverno. A brincadeira do sambista reúne peças divertidas como botou gorro, blusa de manga longa, cachecol, short e um chinelo com meia. Nos comentários, os seguidores compararam o artista com o personagem Agostinho Carrara, da série “A Grande Família”.

Anteriormente, em 2020, na época do covid-19, o cantor viralizou com outro look confortável para ficar em casa.

Veja abaixo as imagens completas: