Zeca Pagodinho alfineta quem escolhe vacina e brinca: ‘Aprecie sem moderação’

Zeca Pagodinho usou um tom de ‘brincadeira e bom humor’ para alfinetar as pessoas que estão escolhendo qual vacina contra o novo coronavírus tomar. No Instagram, o cantor fez um post dizendo que todos devem “apreciar sem moderação” qualquer imunizante.

“Vacina boa é a que vai no seu braço! Sem essa de ser sommelier de vacina, pois todas as que estão disponíveis são super eficazes e salvam vidas!”, escreveu Zeca na legenda da postagem, que ainda lembrou da importância da segunda dose:”Vamos juntos nessa? Ah! E não esqueça da segunda dose!!”.

O artista tomou a primeira dose da vacina no dia 16 de abril, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Veja a publicação de Zeca Pagodinho:

