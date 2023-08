Zeca Camargo reage ao vivo após ser confundido com Tadeu Schmidt

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2023 - 15:46 Compartilhe

O que poderia ser uma gafe acabou se tornando uma grande brincadeira no palco do Melhor da Noite, na última terça-feira (22), atração ao vivo da Band, com os apresentadores Glenda Koslowski e Zeca Camargo.

Confundido com Tadeu Schmidt, comandante do Big Brother Brasil (TV Globo), o ex-global levou a situação na brincadeira e riu da troca de nomes.

Tudo aconteceu quando a repórter Bah Rodrigues, diretamente de São Luís (MA), entrou ao vivo para comentar uma festa que ocorria na cidade e acabou confundindo o nome do apresentador da Band.

“Boa noite, boa noite, muito obrigada! Boa noite Glenda, boa noite Tadeu… Diretamente de São Luís do Maranhão”, disse ela.

Zeca não perdeu a piada: “Gostei que a Bah no final acertou meu nome. Primeiro, ela confundiu com o Tadeu, que achei maravilhoso. É uma honra ser confundido com o Tadeu, grande apresentador do Big Brother Brasil”, brincou ele.

Glenda aproveitou a situação inusitada e mandou um beijo para o apresentador.

“Deixa eu mandar um beijo pro Tadeu aqui, lá do Esporte”, comentou ele, que trabalhou com Schmidt no departamento de Esporte da Globo.

Ao vivo tudo pode acontecer!

E a repórter do Melhor da Noite que trocou o nome de Zeca Camargo pelo Tadeu Schmidt. pic.twitter.com/Cp3hBfadS8 — Sandro Nascimento (@SandroNascimm) August 23, 2023

