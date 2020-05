Zeca Camargo não tem contrato renovado e sairá da Globo após 24 anos

Zeca Camargo não terá seu contrato renovado pela Globo, informou a emissora nesta quarta-feira, 27.

Zeca Camargo ficou conhecido principalmente por apresentar programas como Fantástico, No Limite, Vídeo Show e, mais recentemente, o É de Casa.

Antes de chegar à Globo, Zeca teve uma passagem pela MTV no início dos anos 1990.

Confira abaixo a íntegra do comunicado sobre a saída de Zeca Camargo divulgado pela Globo:

“Após 24 anos de uma trajetória conjunta, marcada por uma parceria de muito respeito e sucesso, o apresentador Zeca Camargo se despede da Globo.

Profissional multitalentoso, Zeca chegou à emissora em 1996 como apresentador e coordenador de projetos e novos formatos do Fantástico. No programa, foi responsável pela criação de diversas séries e comandou entrevistas com grandes artistas internacionais como Paul McCartney, Mick Jagger, Madonna e Lady Gaga. Levou sua paixão por viajar para o dominical nas centenas de viagens que fez através das séries ‘Aqui se Fala Português’ (1998), ‘A Fantástica Volta ao Mundo’ (2004), entre outras. Coube a Zeca também a apresentação do primeiro reality do país, ‘No Limite’, lançado em 2000. No gênero, ele comandou ainda ‘O Jogo’ e ‘Hipertensão’. Em 2013, Zeca deixou o Fantástico e partiu de vez para o entretenimento, quando assumiu a apresentação da nova fase do ‘Vídeo Show’. E em 2015 se juntou ao time de apresentadores do ‘É de Casa’, matinal que apresentou até o começo de maio, antes de sair de férias.

“Levo as melhores lembranças desta parceria de 24 anos. Nessa colaboração, celebro a chance preciosa que tive de trabalhar num lugar tão aberto às boas ideias, onde elas ganharam espaço e repercussão. Lá cresci e me desenvolvi com profissionais incríveis, e sou especialmente grato, na minha trajetória, ao Luiz Nascimento, por todo o período do ‘Fantástico’; e ao Boninho, parceiro forte em várias frentes desde o sucesso de ‘No Limite’. E não deixa de ser um belo fechamento de ciclo eu me despedir agora, quando o ‘É De Casa’ está sob o comando de Mariano Boni, com quem estabeleci um alinhamento forte desde meu primeiro dia na Globo, justamente na coordenação, em São Paulo, do ‘Fant’ (nosso nome carinhoso) naquele ano de 1996. Por todo esse aprendizado, só tenho gratidão, que levo comigo para novos projetos.”