Zeca Camargo é entrevistado por Cátia Fonseca e mostra detalhes da sua casa

Da Redação 13/08/2022 - 13:37 Compartilhe

Cátia Fonseca, apresentadora do programa “Melhor da Tarde”, da Band, entrevistou Zeca Camargo ao visitá-lo na casa, localizada na zona sul de São Paulo. O imóvel é todo decorado com pinturas, quadros e coleções de objetos típicos dos mais de 100 países que o jornalista já visitou. As informações são da Band.

Há na entrada da casa um espelho d’água que continua até a parte interna da residência. Além disso, o imóvel conta com amplas janelas de vidro.

Ao ser questionado, o apresentador do “1001 Perguntas” informou que a sua poltrona de ursinhos de pelúcia é o seu móvel favorito.

No decorrer do encontro, Catia e Zeca Camargo conversaram sobre as viagens do jornalista, os seus planos para o futuro e como pretende comemorar os seus 60 anos em 2023.