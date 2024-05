Zé Vaqueiro sobre filho de 9 meses que está na UTI: ‘Continua lutando com muita força’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/05/2024 - 7:37 Para compartilhar:

O cantor Zé Vaqueiro usou as redes sociais nesta terça-feira, 21, para responder perguntas de seguidores, falando principalmente de sua família. O artista é casado com a empresária Ingra Soares, com quem tem dois filhos: Daniel, de 3 anos, e Arthur, de 9 meses. Ingra ainda tem Nicole, 13, de um relacionamento anterior.

O filho caçula de Zé Vaqueiro e Ingra, Arthur, foi para casa pela primeira vez na última quinta, 16. Ele estava internado desde o nascimento devido à síndrome de Patau, uma malformação congênita, que chegou a deixá-lo intubado por mais de meio ano. Porém, um dia após voltar para casa, na sexta, Arthur sofreu uma parada cardíaca, e voltou a ser internado na UTI.

Em uma das perguntas, o artista foi questionado sobre o estado de saúde de Arthur e exaltou a força do filho. “Arthur está estável. Colheu vários exames e continua lutando com muita força. Obrigado por todas as mensagens e oraçõee, do fundo do meu coração. Obrigado”, escreveu.

O sertanejo também foi questionado sobre sua maior motivação para seguir realizando shows, e Zé se declarou. “Minha família. E Deus tem me dado força todos os dias não só para os shows, mas para tudo”, escreveu ele, fazendo referência ao filho.