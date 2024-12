Zé Vaqueiro revela cirurgia após brincar com fãs sobre adivinhar motivo de internação

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/12/2024 - 21:57 Para compartilhar:

Zé Vaqueiro publicou registros no hospital, nesta segunda-feira, 2, após ter se submetido a uma cirurgia, e preocupou os fãs, que logo começaram a especular sobre os motivos que o levaram a internação.

“Entrar na faca. Partiu”, escreveu ele na legenda da publicação.

Sem ter revelado que intervenção médica precisou realizar, o cantor resolveu brincar com a curiosidade dos internautas no Instagram, instigado a adivinharem que procedimento teria sido feito.

“Espero que a sua cirurgia da fimose tenha bom resultado. É de lascar, mas vai dar certo”, brincou um internauta. “Cortou a pomba”, disparou MC Don Juan. “Vai passar a faca na chibata igual ao Nattan”, disse outro seguidor. “Os amigos do Zé preocupados com a chibata dele. Se tirar vai deixar saudades viu”, brincou mais um usuário da plataforma.

Em meio a ironias, uma internauta supôs que se tratava da vasectomia Para surpresa dos seguidores, o artista respondeu positivamente.

Zé é casado desde 2021 com a influenciadora Ingra Soares, com quem tem um filho, Daniel Martim, de quatro anos. No ano passado, o casal também teve Arthur, que nasceu com malformação devido à Síndrome de Patau. A criança morreu aos onze meses, em julho deste ano. Ingra também é mãe de Nicole, 13 anos, fruto de um relacionamento anterior.

