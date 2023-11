Zé Vaqueiro mostra rosto do filho, nascido com malformação congênita, pela primeira vez

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/11/2023 - 3:28 Para compartilhar:

Zé Vaqueiro apresentou aos fãs nesta segunda-feira, 6, Arthur, de 3 meses. Essa foi a primeira vez que o bebê, que está hospitalizado desde que nasceu, teve seu rosto exposto nas redes sociais.

“Seguimos confiando em Deus e na sua força, meu filho”, escreveu o cantor, na legenda da publicação. Na foto, ele e a esposa, Ingra Soares, aparecem vestidos com equipamentos de proteção hospitalar em uma unidade de cuidados intensivos. Veja:

Post de Zé Vaqueiro

Nascido no final de julho, Arthur foi diagnosticado com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Conhecida como Síndrome de Patau, a condição é caracterizada pela existência de um cromossomo 13 extra.

A síndrome pode gerar problemas como malformações no sistema nervoso central, atraso mental acentuado, problemas cardíacos congênitos, fenda labial e no palato e outros.

