Zé Vaqueiro grava DVD em meio ao tratamento do filho e desabafa: ‘Preciso honrar este milagre’

Zé Vaqueiro subiu ao palco do Classic Hall em Olinda, Pernambuco, na última quinta-feira, 7, para gravar o primeiro DVD da carreira, “Ser Tão Eu”. “Buscamos trazer várias características de tudo que já fizemos até hoje, buscamos entender tudo que as pessoas já se identificaram. A gente tá buscando trazer todas essas misturas, músicas alegres, românticas, de tudo, acho que esse é o toque especial do DVD”, descreve o artista.

Em meio a grandes sucessos e números altos nas plataformas de áudio, Zé vive um desafio pessoal. Arthur, filho caçula do cantor, está internado desde que nasceu, em julho de 2023, devido à Síndrome de Patau, uma anomalia congênita. Desde então, o cantor e a esposa, Ingra Soares, se dividem entre trabalho e visitas ao pequeno.

Gravar um DVD, marco na carreira de qualquer artista, diante da situação do filho, foi desafiador para o cantor. A escolha da data, entretanto, já estava sendo planejada pela equipe de Zé há algum tempo.

Durante a gravação do audiovisual, o artista dedicou uma das canções, “Eu Escolheria Você”, para Arthur e não conteve a emoção no momento.

“É uma mistura muito grande de sentimentos, mas acho que Deus está me abençoando. Meu filho está estável, toda a correria e planejamento que fizemos para esse DVD, deu certo. Acho que quando o momento é para acontecer, Deus dá os seus sinais”, reflete o cantor.

O pernambucano completa que manter o empenho para trabalhar em meio a situação de Arthur é um desafio em prol da família.

“Sem a minha Ingra, que é a minha esposa, ao meu lado nada disso seria possível. Eu vendo ela como mãe, passando por tanta coisa, me faz querer sempre buscar o melhor para minha família, que é a minha fortaleza. Entendo que o meu trabalho é também para o bem deles, levar o melhor para casa. Arturzinho sempre está assistido, ele é um verdadeiro milagre de Deus, e preciso honrar este milagre”, declara o cantor.

“Ser Tão Eu” foi gravado na noite de quinta-feira,7, no Classic Hall, em Olinda/PE, somente para convidados especiais e fã-clubes. O DVD, com 23 faixas, foi divido em quatro blocos: romantismo e vaquejada – motivos pelo qual Zé Vaqueiro se tornou conhecido nacionalmente -, regravações (vintage) e faixas atuais do artista, como “Neon”.

“Este é oficialmente o meu primeiro DVD, mesmo já tendo um repertório que considero bacana na minha carreira e algumas gravações em formatos de EPs, somente projetos audiovisuais menores, eu não poderia deixar de escolher um local em Pernambuco para este momento. Eu dou muito valor à minha terra, e quis contar minha história aqui. Quero levar Pernambuco para onde eu for, para todos os estados, para fora do Brasil como já tive a oportunidade de ir”, destaca sobre a escolha do estado natal para sediar este marco história da carreira.

O DVD teve direção-geral de Zé Carratu, sob o comando da produtora Vybbe em parceria com a gravadora Sony Music Brasil e direção artística de André Gress.

Em breve, “Ser Tão Eu” estará disponível nas plataformas digitais para que todos também sintam a emoção desta gravação.

