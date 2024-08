Zé Vaqueiro exalta renascimento em novo projeto após morte do filho

Marília Barbosai Marília Barbosa - https://istoe.com.br/autor/marilia-barbosa/ 26/08/2024 - 21:31 Para compartilhar:

O cantor Zé Vaqueiro estreia seu novo projeto, “Ser Tão Eu“, com show restrito a convidados na noite desta segunda-feira, 26. No evento, que contou com a presença do site IstoÉ Gente, o sertanejo falou sobre a perda de seu filho caçula, Arthur, e como tem lidado com o luto por meio da música.

“Agradecer todo o carinho e respeito com tudo o que aconteceu nesse período. Agradecer a Deus, à minha família. E a música é o que tem me feito levantar todos os dias”, revelou.

Questionado sobre se sente preparado para o novo momento, Zé Vaqueiro garantiu que sim: “Muito preparado. Todas as minhas forças estão sendo abastecidas por Deus e minha família. E por muitas pessoas que são meus fãs. Espero que minha vida seja referência de luz para muita gente”.

Morte de Arthur

Filho do cantor com Ingra Soares, Arthur nasceu com síndrome de Patau, uma malformação congênita causada pela síndrome da trissomia do cromossomo 13. O bebê de 11 meses foi a óbito em 9 de julho, alguns dias depois de ter recebido alta e ido para casa pela primeira vez.

“Foram os meses de muita luta. Nos últimos dias a gente pôde ver que ele estava sofrendo muito, muito mesmo. E aí ele descansou, mas eu acredito que Deus colocou ele em um bom lugar. Eu acredito que Deus nos ensinou muita coisa com tudo isso que aconteceu e que ele está em um lugar bem melhor agora. Agradeço todas orações, mensagens que a gente recebeu de solidariedade, todo o carinho, todo o amor que o Arthur recebeu quando estava aqui em vida… Tudo que estava ao nosso alcance a gente fez”, desabafou o artista, à época.