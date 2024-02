Zé Vaqueiro diz que filho pode receber alta após passar 7 meses na UTI

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/02/2024 - 20:16 Para compartilhar:

O cantor Zé Vaqueiro anunciou que seu filho caçula pode receber alta da UTI neonatal onde está internado desde que nasceu, em julho de 2023, para tratar uma anomalia congênita.

Nesta quinta-feira, ele usou seu perfil no Instagram para contar sobre a expectativa de levar Arthur para casa. O menino é fruto do relacionamento com a influenciadora Ingra Soares.

“Muita gente está perguntando no direct se Arthur continua no hospital. Sim, ele continua. Em breve, se Deus quiser, ele vai receber alta e vai para casa, com fé em Deus”, declarou o artista.

“A fonoaudióloga está fazendo todo um preparo com ele para a retirada da sonda pela qual ele se alimenta. Se evoluir isso, ele vai para casa sem a sonda. Porém, se não tiver a evolução dele, se Deus quiser, vai para casa com a sondinha de alimentação mesmo e ela vai ficar acompanhando ele em casa”, detalhou ele através de vídeo postado no Feed.

O cantor falou sobre a expectativa de ter Arthur em casa pela primeira vez desde o nascimento.

“Se Deus quiser, já já ele vai para casa, não vejo a hora”, disse ele, que aproveitou para agradecer os seguidores que estão na torcida pela evolução do menino.

A criança nasceu no dia 24 de julho de 2023 com uma malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, também conhecida como síndrome de Patau e desde então está na UTI.

