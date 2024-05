Zé Vaqueiro comemora primeiros momentos do filho em casa após 9 meses de internação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/05/2024 - 21:41 Para compartilhar:

O cantor Zé Vaqueiro compartilhou com seus fãs um vídeo emocionante em que mostra os primeiros momentos do caçula, Arthur, em casa. O menino, que tem uma condição rara, estava internado desde o nascimento, há nove meses.

Nesta quinta-feira, 16, o pai coruja registrou o carinho do irmão Daniel, de três anos, ao receber o bebê em casa pela primeira vez. Os dois meninos são frutos do casamento do cantor com a influenciadora Ingra Soares.

“Arthur está em casa. Gloria a Deus. O Senhor é fiel”, escreveu ele na legenda ele publicar o vídeo no feed do Instagram, que tem ao fundo a música “Deus de Promessas”, do grupo Toque no Altar.

O pequeno Arthur nasceu com síndrome de Patau, uma malformação congênita, conhecida também como trissomia do cromossomo 13.

Para atender às necessidades do bebê em casa, Zé Vaqueiro e Ingra fizeram cursos sobre os procedimentos e os cuidados que devem ter com o bebê.

Mais cedo, a esposa do cantor comemorou a alta hospitalar e compartilhou um vídeo mostrando o trajeto do hospital até a casa da família, feito de ambulância.

“A fé em Deus é um farol que guia nossa vida e nos dá conforto e esperança em momentos difíceis. Ela fortalece nossa capacidade de superação e nos lembra que Deus sempre reserva as melhores coisas para nós. Sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Nosso milagre, Arthur, em casa”, escreveu Ingra, na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé Vaqueiro (@zevaqueiro)