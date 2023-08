Zé Vaqueiro atualiza quadro de saúde do filho e agradece carinho dos fãs

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/08/2023 - 17:35 Compartilhe

O cantor Zé Vaqueiro usou as redes sociais, neste domingo (06) para falar com seus seguidores no Instagram sobre o quadro de saúde do filho, que nasceu no dia 24 de julho com uma síndrome rara.

O pequeno Arthur tem uma malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, e precisou ser internado na UTI logo após o nascimento.

Através de vídeo publicado nos Stories, o contou que o caçula está estável.

Ele também aproveitou para agradecer o respeito com sua família nesse momento delicado e também as orações e as mensagens de apoio.

“Todos esses dias sumido, desde o dia 24 até hoje… Essa situação pedia isso… essa dedicação com a minha família. Quero muito agradecer o carinho e o respeito que vocês estão tendo pela minha família, principalmente com o Arturzinho”, começou.

“Desde o dia que ele nasceu, a gente está indo lá visitar ele, dando amor. O quadro dele de saúde está estável, mesmo que a síndrome seja bem delicada. É uma síndrome rara, mas o quadro dele, graças a Deus, está estável na UTI… quero muito agradecer a todo mundo que orou, Deus está no controle de toda a situação e ele sempre tem o melhor para cada um de nós”, completou.

Arthur é fruto do casamento do cantor com Ingra Soares. Eles também dão país de Nicole, 13 anos, e de Daniel, 3.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Zé Vaqueiro (@zevaqueiro)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias