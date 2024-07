Zé Trovão compra imóvel de R$ 1,5 milhão, quatro carros e uma moto em dois anos como deputado

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/07/2024 - 14:46 Para compartilhar:

O deputado federal Marcos Antonio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão (PL-SC), adquiriu uma casa no valor de R$ 1,5 milhão em Joinville (SC) – cidade que fica a cerca de 180 quilômetros da capital catarinense – por meio de um financiamento com parcelas de R$ 13,6 mil mensais. Entretanto, a remuneração líquida do político é em média R$ 12,3 mil.

Zé Trovão foi eleito deputado federal em 2022 e assumiu o cargo no ano seguinte. Quando disputou a vaga na Câmara, o caminhoneiro não possuía nenhum bem registrado em seu nome, o que mudou em dois anos, já que o político adquiriu quatro carros, uma motocicleta e uma residência. As informações foram divulgadas pelo “Metrópoles” nesta terça-feira, 23.

A residência, localizada em um condomínio de luxo no bairro Saguaçu, em Joinville, possui cerca de 417 metros quadrados de área total, com 207 metros quadrados construídos e duas vagas cobertas na garagem. O financiamento foi realizado pelo banco BRB e será pago em 360 parcelas mensais.

Durante o período como deputado federal, Zé Trovão adquiriu um Toyota Hilux SW4 modelo 2015, um Ford F250 modelo 2005, um Kia Carens modelo 2012, uma Dodge RAM 2500 Laramie e uma motocicleta Honda Titan CG 150. Somados, os veículos possuem um valor estimado em R$ 550 mil.

Apesar de o salário bruto do deputado ser equivalente a R$ 44 mil, custos com um empréstimo a uma financeira, pensão alimentícia, assistência médica, INSS e imposto de renda, fazem com que o valor líquido restante seja menor do que as parcelas do imóvel.

Em contato com o site IstoÉ, a assessoria de Zé Trovão reiterou que as despesas do deputado são divididas entre ele e sua companheira, Cris Oliveira. “Sendo assim, não há espanto algum na compra”, declarou.

Zé Trovão se casou com Cris Oliveira ainda neste mês e, no documento de compra e venda da residência, que o Metrópoles teve acesso, consta apenas o nome do deputado.