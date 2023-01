Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 16/01/2023 - 12:00 Compartilhe





Enquanto o elenco principal do Vasco está nos Estados Unidos se preparando para estrear na Florida Cup, os reservas já entraram em campo pelo Campeonato Carioca. Com um time formado em grande parte por jovens criados no clube, o Cruz-Maltino empatou em 0 a 0 com o Madureira, neste sábado, em São Januário. Além da base, foram utilizados também alguns atletas que tiveram poucas oportunidades em 2022. Entre eles, o atacante Zé Santos.

Contratado no ano passado junto ao Marcílio Dias, após ter sido vice-artilheiro do Campeonato Catarinense, o centroavante de 24 anos de idade entrou em campo em apenas três jogos da Série B, todas saindo do banco de reservas. Neste fim de semana, pela primeira vez iniciou uma partida como titular do Vasco.

Zé teve seis oportunidades para marcar, mas passou em branco. Tentou de esquerda, de direita e de cabeça, mas parou na falta de pontaria e no goleiro Dida. Na melhor das oportunidades, já no segundo tempo, recebeu um belo cruzamento de Matheus Barbosa, subiu mais alto que o zagueiro, mas o camisa 1 do Tricolor Suburbano impediu o seu primeiro gol pela equipe carioca.





O atacante vascaíno terminou a rodada como o jogador que mais vezes finalizou, seguido de Galarza, seu companheiro de time. O Vasco, aliás, foi quem mais concluiu, com 19 arremates, porém, acertou apenas cinco das tentativas – 26,3%.

MAIORES FINALIZADORES DA 1ª RODADA DO CARIOCA

– Dados do Footstats

1º – Zé Santos – Vasco – 6 finalizações (2 no gol)

2º – Galarza – Vasco – 5 finalizações (1 no gol)

3º – Pedro – Flamengo – 4 finalizações (3 no gol)

Thiago Santos – Madureira – 4 finalizações (0 no gol)

Emerson Urso – Audax – 4 finalizações (1 no gol)

