Zé Roberto revela lesão de Daroit e explica derrota do Brasil: ‘EUA foram mais eficientes’

A invencibilidade do Brasil no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, pela Liga das Nações de vôlei feminino, acabou neste domingo. A equipe de José Roberto Guimarães perdeu para os Estados Unidos por 3 sets a 0, parciais de 22/25, 19/25 e 22/25. O treinador pontuou os erros da seleção brasileira e revelou que Priscila Daroit sentiu uma lesão no adutor esquerdo.

“O saque delas dificultou a nossa recepção e tivemos dificuldade com os nossos contra-ataques. É nisso que precisamos melhorar. Esses jogos servem como parâmetro. A Priscila Daroit sentiu o adutor esquerdo e optamos por preservá-la na partida porque temos muita competição pela frente. Ficamos com uma opção menos para o jogo. Os Estados Unidos jogaram com mais naturalidade e foram mais eficientes. Precisamos melhorar a nossa relação entre o bloqueio e a defesa para jogos como esse contra os Estados Unidos”, disse Zé Roberto.

O Brasil tem seis vitórias em oito jogos na competição. A central Thaisa foi a maior pontuadora entre as brasileiras, com 12 acertos (10 de ataque, um de bloqueio e um de saque). A oposta Thompson, dos Estados Unidos, foi a maior pontuadora do confronto, com 15 pontos.

“Temos que aprender com uma partida como essa. Os Estados Unidos jogaram muito bem e mereceram a vitória, mas podemos jogar melhor do que apresentamos hoje. Conseguimos buscar o jogo em alguns momentos, mas não foi o suficiente. A palavra para o nosso grupo é evolução. É nisso que vamos focar nos próximos jogos”, afirmou Thaisa.

Ao final da segunda semana da Liga das Nações, a seleção feminina aparece em quinto lugar na classificação geral, com 18 pontos (seis vitórias em oito jogos). A Polônia lidera, com 20, seguida pelos Estados Unidos, com 19. Em terceiro, a Turquia tem 19, contra 18 da China, na quarta posição.

A seleção feminina viaja na próxima terça-feira para Bangcoc, na Tailândia, sede da terceira semana da Liga das Nações. O Brasil volta à quadra no dia 28 de junho, às 20h30, contra a Itália.

