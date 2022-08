Zé Roberto retorna à Globo para comentar a Copa do Mundo no Catar

Da Redação 09/08/2022 - 15:12 Compartilhe

Após a aposentadoria, Zé Roberto chegou a ser comentarista nos canais de esporte do Grupo Globo, mas saiu da emissora e ficou conhecido nas redes sociais por incentivar as pessoas a ter uma vida mais saudável por meio da atividade física. No entanto, agora, o ex-jogador da Seleção Brasileira vai novamente atuar como comentarista da Globo, desta vez na cobertura da Copa do Mundo do Catar, que começa no próximo mês de novembro. As informações são do Notícias da TV.

Antes de atuar nas transmissões da maior competição de seleções, Zé Roberto deve comentar partidas de times paulista, entre eles o Santos e o Palmeiras, clubes pelo qual o ex-jogador vestiu a camisa. A contratação do ex-Bayer de Munique ocorre no momento em que outros dois ex-jogadores anunciaram suas saídas da emissora carioca: Roque Júnior e Walter Casagrande Jr.

“Estamos negociando com contratados específicos para a Copa nos programas e transmissões (técnicos, jogadores, ex-jogadores e pessoas do Entretenimento), que se juntarão ao nosso elenco fixo. Nas próximas semanas, vamos anunciar quem são”, disse o diretor de Esportes da Globo, Renato Ribeiro ao Notícias da TV.

Em matéria de conhecimento em Copa do Mundo, Zé Roberto poderá contribuir, já que acumula no currículo duas disputas de mundiais, o primeiro em 1998, quando ainda atuava pela lateral-esquerda, e o segundo como volante titular em 2006, logo na retaguarda do quarteto Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano. Em ambas as Copas, a França foi o algoz brasileiro da vez.

Além da chegada de Zé Roberto ao time de transmissões da Globo, a Copa do Catar marcará a despedida de Galvão Bueno do grupo de comunicação após 40 anos na emissora.