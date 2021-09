Zé Roberto reposta vídeo viral do ‘Palmeiras é grande’, e tira onda com rivais: ‘Pega e envia para alguém’ O Verdão eliminou o Atlético-MG nas semifinais e avançou para sua segunda final consecutiva na Libertadores

O ex-jogador do Palmeiras Zé Roberto entrou na onda de provocação e repostou um trecho do vídeo que viralizou onde fala que o ‘Palmeiras é grande’. Na legenda do vídeo postado nesta terça-feira após o Verdão eliminar o Galo e avançar para a final da Libertadores, ele decidiu atualizar a frase.

Zé Roberto, que na semana passada participou do Arena SBT e contou por que decidiu dizer que o Palmeiras era grande, ainda incentivou seus seguidores a mandarem o link do vídeo para ‘perturbar’ os rivais.

– O Palmeiras não é grande, o palmeiras é GIGANTE! Já pega e envia isso pra alguém que não vai dormir hoje também – postou.

O momento chegou a ser piada de rivais por causa do momento do clube, mas foi bem visto pelos palmeirenses, que realmente viram uma restruturação após esse episódio. De 2015 para cá, o Verdão conquistou dois títulos brasileiros (2016, 2018), duas Copas do Brasil (2015, 2020) um Paulisão (2020) e a Libertadores da América (2020).

