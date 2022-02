Zé Roberto marca na estreia, e Ceará vence Sergipe pela Copa do Nordeste Atacante foi o protagonista da noite com um gol marcado e um pênalti perdido

Na sua estreia na Copa do Nordeste, o Ceará foi até Aracaju e venceu o Sergipe, por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (31). O único gol da noite foi marcado por Zé Roberto, de pênalti, que fez seu debute com a camisa do Vozão.

Agora, as duas equipes voltam a campo em compromissos por campeonatos diferentes. Na quinta-feira (3), o Sergipe recebe o Confiança, às 20h30, pelo Sergipano 2022. Enquanto isso, no sábado (5), o Ceará faz o clássico contra o Fortlaeza, pela Copa do Nordeste, às 17h45.

AÍ SIM, ZÉ ROBERTO! AÍ NÃO, ZÉ ROBERTO!

​Os primeiros movimentos no Batistão foram de muitas faltas e entradas duras. Com a bola rolando, os dois times dividiram o tempo de posse. Para destravar o jogo, foi preciso um erro. Diego Augusto recuou bola para o goleiro João Gabriel, que tentou devolver encobrindo Cléber. O atacante foi mais esperto e cortou o passe ao mesmo tempo que serviu Zé Roberto. O camisa 63 só empurrou para o gol.

Logo depois de sair na frente no placar, o Ceará teve a chance de abrir 2 a 0 e já encaminhar um bom resultado. Marlon serviu Michel Macedo e o lateral invadiu a área em velocidade. Ao tentar o drible, o camisa 88 foi derrubado por Diego Augusto e a penalidade foi marcada. Na cobrança, Zé Roberto chegou a deslocar o goleiro, mas mandou a bola na trave.

MUITAS FALTAS, POUCO FUTEBOL

O restante da etapa inicial seguiu fluindo muito pouco por conta do grande número de faltas. O Ceará não conseguiu mais pressionar o Sergipe e ficou com o seu jogo travado no setor de meio de campo.

Por outro lado, o Sergipe tentou exercer uma pressão, mas, quando não cometeu faltas, acabou saindo sem roubar a bola. O melhor lance do time na etapa saiu em chute firme de Janderson, mas que passou por cima do gol, levando o 1 a 0 para o intervalo.

DUAS LÁ, DUAS CÁ

​O começo do segundo tempo foi mais aberto no sentido de chances de gol. Logo no primeiro minuto, Marlon ficou cara a cara com João Gabriel, mas, ao tentar encobrir o goleiro, viu o camisa 1 fazer a defesa. Pelo lado do Sergipe, Diego Aragão apareceu dentro da área e quase surpreendeu João Ricardo em um chute, mas o arqueiro se recuperou e fez a defesa.

O Sergipe conseguiu chegar mais uma vez com perigo. Em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Ewerton Ageu, que finalizou em cima de Richard. Logo depois, Cléber completou cruzamento de Marlon, mas mandou para fora, perdendo a chance para o Ceará.

PERDEU, MAS NÃO FEZ FALTA

​Entrando na vaga de Cléber ao longo do segundo tempo, Iury Castilho se tornou um dos grandes personagens do jogo. O atacante se movimentou e deu mais opções ao ataque do Vozão.

Apesar do ímpeto e da disposição, o camisa 99 não conseguiu ajudar o time a ampliar o placar. Primeiro, lançado cara a cara com João Gabriel, o atacante finalizou em cima do goleiro, que fez a defesa. Mais tarde, teve a chance de marcar em passe de Mendoza, mas tentou fazer de letra e errou, fechando o jogo no placar magro de 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

SERGIPE X CEARÁ

Local: Batistão, em Aracaju (SE)

Data e hora: 31/01/2022 – 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga (PI) e Márcio Iglésias Araújo Silva (PI)

​Cartões amarelos: Márcio Lima, Diego Aragão, Diego Augusto, Alexandre Lazarini (Sergipe), Zé Roberto, Richard, Geovane, Marcos Victor, Marlon (Ceará)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Zé Roberto (10’/1°T) (0-1)

SERGIPE (Técnico: Elias Borges)

João Gabriel; Márcio Lima, Alexandre Lazarini, Diego Augusto e Chiquinho Alagoano; Ewerton Ageu (Kaio Felipe, aos 38’/2°T), Diego Aragão, Janderson (Mateus Silva, aos 27’/2°T), Doda e Kaio Wilker (Adailson, aos 27’/2°T); Leonardo Dias (Matheus de Paula, aos 21’/2°T).

CEARÁ (Técnico: Tiago Nunes)

João Ricardo; Michel Macedo, Marcos Victor, Lucas Ribeiro e Victor Luis; Geovane (Kelvyn, aos 27’/2°T), Richard Coelho e Marlon; Mendoza, Cléber (Iury Castilho, aos 17’/2°T) e Zé Roberto (Nino Paraíba, aos 41’/2°T).

Saiba mais