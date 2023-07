Zé Roberto diz que seleção feminina precisa evoluir: ‘Melhorar em todos os fundamentos’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/07/2023 - 16:40 Compartilhe

O técnico José Roberto Guimarães acredita que a seleção brasileira feminina de vôlei ainda precisa evoluir em todos os fundamentos se quiser brigar pelo título da Liga das Nações. Classificado para a fase final, o Brasil venceu a Tailândia por 3 sets a 0 neste domingo e fechou a fase classificatória da competição na quarta posição, com destaque para a ponteira Gabi, que anotou 18 pontos.

Antes do confronto com a Tailândia, dona da casa, a seleção brasileira fez três jogos consecutivos em Bangcoc: vitória contra a Itália, por 3 sets a 2, e derrotas para Canadá e Turquia, por 3 a 2 e 3 a 0, respectivamente.

Para Zé Roberto, a sequência atrapalhou o desempenho do Brasil. “Foi uma semana difícil, com três jogos seguidos. Não tivemos muito tempo para treinamento pelas viagens, o deslocamento, além do fuso horário. Nessa próxima semana vamos ter uma sequência de treinamento, o que é muito importante. Sabemos que precisamos melhorar em todos os fundamentos.”

O Brasil abre a fase final da Liga das Nações no dia 13 de julho, às 16 horas, contra a China em Arlington, nos Estados Unidos. A seleção brasileira feminina de vôlei está no Grupo B, com Turquia e Itália.

Destaque na vitória contra a Tailândia, a ponteira Gabi também apontou necessidade de evolução no time brasileiro. “Tivemos altos e baixos nessa semana, mas o importante foi fechar a fase de classificação com essa vitória. Sabemos que temos muito o que melhorar, evoluir como equipe, diminuir os erros, mas o importante foi fecharmos com esse resultado. Vamos direto para os Estados Unidos e teremos um tempo para treinar.”

