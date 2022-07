Zé Roberto destaca ‘postura’ da seleção de vôlei, vice-campeã da Liga das Nações

O técnico José Roberto Guimarães destacou a postura da renovada seleção brasileira feminina de vôlei na conquista do vice-campeonato da Liga das Nações, em Ancara, na Turquia, após a derrota, deste domingo, por 3 sets a 0, diante da Itália.

“Fica o que construímos ao longo de toda a competição. Fico triste pelo jogo, mas feliz pela atitude que essa geração teve em toda Liga das Nações. Temos que melhorar no sistema defensivo e na relação entre o bloqueio e a defesa. Esse time é uma realidade, mas ainda precisa de experiência, de jogos como o de hoje, além de entender ainda mais o que precisar ser feito para evoluir. Surpreendemos muitas pessoas ao chegar nessa final e fico feliz que temos uma geração que ainda vai nos dar muitas alegrias”, disse o treinador.

Gabi, eleita uma das melhores ponteiras da competição, com 11 pontos (nove de ataque, um de saque e um de bloqueio) na final, considerou o resultado um ensinamento: “Temos que valorizar muito essa prata por todo o processo que passamos com um grupo muito renovado. São jogadoras que evoluíram durante toda competição. Queríamos muito o ouro e foi uma final difícil, mas serve de parâmetro para vermos no que precisamos melhorar como time. Vamos estudar esse jogo para melhorarmos como time. Essa competição foi um grande ensinamento para todas as jogadoras. Agora já começa a nossa preparação para o Mundial.”

A central, autora de oito pontos (seis de ataque, um de bloqueio e um de saque) admitiu que esperava o título: “Estou feliz pela nossa campanha, mas queríamos mais nessa final. Sonhamos e trabalhamos muito para disputar esse título. Foi uma temporada desgastante, com muitos jogos, viagens, treinamentos, mas o nosso grupo foi muito resiliente. A equipe está de parabéns e temos que entender o processo. Estamos em um caminho de evolução no pessoal e no coletivo. É um grupo muito bom de se trabalhar, vamos descansar e já pensar no Mundial. Essa final foi uma experiência positiva para esse grupo que precisar entender como é jogar contra grandes times e jogadoras como a Egonu (destaque da Itália).”