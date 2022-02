Zé Roberto cobra Raphael Veiga na Seleção após atuação no Mundial: ‘Merece uma oportunidade’

Com uma carreira vencedora nos clubes por onde passou e na Seleção Brasileira, Zé Roberto celebrou a vitória do Palmeiras por 2 a 0 contra o Al Ahly pela semifinal do Mundial de Clubes nesta terça-feira (8). Além disso, o ex-camisa 11 do verdão ainda cobrou o meia Raphael Veiga na Seleção Brasileira após a performance do jogador diante dos egípcios.

“Ao ao ao, o Veiga é seleção”, postou o ex-jogador.

Antes mesmo do Palmeiras conquistar a vaga para final, o campeão Brasileiro e da Copa do Brasil pelo alviverde já tinha pedido aos internautas para subirem a tag #veiganaselecao. Além de abrir o placar, Veiga deu um assistência para o segundo gol de Dudu.

“Falar uma coisa para vocês, aproveitar que estamos com uma galera com a gente, já mete a campanha aí: #veiganaseleção, porque o molecão está comendo a bola e merece uma oportunidade. Quem vem comigo?”, brincou o ex-jogador.

O Palmeiras agora aguar o adversário da final, que será no próximo sábado (12) às 13h 30. No mesmo horário, na próxima quarta-feira (9), Chelsea e Al-Hilal se enfrentam para decidir quem vai disputar o título do Mundial com a equipe comandada por Abel Ferreira.

