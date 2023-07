Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/07/2023 - 17:53 Compartilhe

A seleção brasileira feminina de vôlei está fora das semifinais da Liga das Nações pela primeira vez na história. Vice campeã em duas das quatro edições anteriores, a equipe perdeu para a China por 3 a 1 nesta quinta-feira, pelas quartas de final, e a conclusão do técnico José Guimarães e das jogadoras é que o time jogou mal.

Cometendo muitos erros – foram 30 ao longo do jogo – o time saiu em desvantagem em todos os sets, ainda virou no terceiro após o China abrir 7 a 1, mas jamais demonstrou que pudesse se reerguer na partida e buscar a virada.

Zé Roberto admite que seleção feminina jogou mal contra a China: ‘Sensação que podíamos mais’

“Primeiro tenho que agradecer a torcida que veio nos prestigiar nos Estados Unidos. Fizemos um bom terceiro e quarto sets e não jogamos bem o primeiro e o segundo”, avaliou Zé Roberto, listando os pontos falhos da equipe. “Ainda temos que ser mais agressivos no saque e a relação entre o bloqueio e a defesa precisa melhorar”, admitiu.

“Quando conseguimos contra-atacar melhor, o jogo foi outro. Fica a sensação de que podíamos mais. Para jogar como um time como a China que bloqueou melhor e deu poucos pontos de graça, não podemos desperdiçar chances”, lamentou o treinador. “Esse parâmetro que tivemos aqui é importante para entendermos o que precisamos para atingir os nossos objetivos.”

Capitã da equipe, a ponteira Gabi endossou as palavras do treinador. “Ainda estamos um pouco abaixo do nível que buscamos”, não escondeu. “A China fez uma grande partida e conseguiu nos anular em alguns momentos. Sabemos que precisamos trabalhar ainda mais e vamos voltar mais fortes”, disse, fazendo um mea-culpa.

“Eu, particularmente, tive altos e baixos e preciso melhorar muito. Temos potencial e uma margem de crescimento muito grande. De positivo na partida de hoje, é que não desistimos em nenhum momento, fomos buscar o placar nos dois últimos sets.”

Tainara entrou somente no fim do segundo set e melhorou bastante o rendimento ofensivo brasileiro. A oposta, autora de 13 pontos e também chateada com a derrota, era um misto de satisfação e tristeza após a partida.

“Tenho muito orgulho de representar o Brasil, ainda mais em uma fase final da Liga das Nações. Infelizmente não conseguimos a vitória contra a China. Não fomos agressivas desde o começo da partida”, afirmou. “Estamos tristes, mas isso tudo é crescimento. Tive momentos bons e outros ruins na partida, mas vou usar esse jogo como aprendizado. Temos um grande objetivo nesse ano que é o Pré-Olímpico e vamos trabalhar muito para chegarmos muito bem nessa competição.”

