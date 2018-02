Zé Ricardo poupará jogadores e Galhardo celebra oportunidade no Vasco

O Vasco entrará em campo com uma escalação alternativa neste domingo para encarar a Portuguesa, no Giulite Coutinho, pela segunda rodada da Taça Rio. Após desgaste com a viagem para a Bolívia no meio de semana, o técnico Zé Ricardo poupará algumas das principais peças do elenco cruzmaltino.

Sob o comando do treinador, o time carioca fechou a preparação para a partida neste sábado com um trabalho em campo reduzido. Apesar de não divulgar a escalação, Zé Ricardo dará chances a alguns jogadores que pouco têm atuado, como o lateral-direito Rafael Galhardo.

“O Zé testou algumas formações e vai poupar alguns jogadores. É a chance para os que entrarem mostrarem o seu futebol. Será um jogo difícil. Os times de menor investimento acabam complicando as partidas, porque eles se preparam há mais tempo que os demais. E a Portuguesa vem de vitória”, declarou o jogador.

Galhardo chegou ao Vasco no início do ano para suprir a ausência de Madson, negociado com o Grêmio, e tem sofrido para conseguir espaço, até pela grande fase vivida por Yago Pikachu. O jogador vem ainda de um longo período de inatividade por lesão. Por isso, espera aproveitar a oportunidade deste domingo.

“Em 2017, eu fiquei parado por seis meses e, por isso, ainda sinto um pouco a falta de ritmo. Mas estou treinando muito para voltar ao meu melhor momento. E gosto muito de treinar cobrança de faltas. Desde a base me dedico nesse fundamento. Numa partida, às vezes você só tem uma chance e é na bola parada”, avaliou.