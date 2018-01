Zé Ricardo minimiza empate em clássico: ‘Nosso foco é a Libertadores’

O técnico Zé Ricardo minimizou o empate sem gols no clássico com o Flamengo que complicou as chances de classificação do Vasco na Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O treinador destacou que o foco do time vascaíno neste começo do ano é a disputa da Copa Libertadores.

“Nós sempre precisamos competir bem e hoje fizemos isso. A Libertadores é o nosso grande foco e lá a intensidade será essa. A equipe do Flamengo é muito veloz, mas nós competimos bem. Eu saio satisfeito pela postura do time, não pelo resultado”, comentou Zé Ricardo, referindo-se à situação do Vasco no Estadual.

Com o empate, o Vasco está sob grande risco de não avançar às semifinais, pois soma apenas quatro pontos, na quinta posição no Grupo B – somente os dois primeiros colocados de cada chave vão às semifinais da Taça Guanabara.

Mesmo assim, Zé Ricardo garantiu o foco na competição sul-americana. O Vasco estreará na Libertadores já na próxima quarta-feira, contra o Universidad Concepción, no Chile. O time carioca disputará uma das fases preliminares do torneio.

Neste sábado, o treinador se mostrou bem informado sobre o futuro rival. “Eles fizeram três jogos e tiveram a chegada de jogadores, enquanto nós perdemos peças importantes. Será uma partida difícil”, projetou.

“Temos que assumir que queremos a classificação, mas precisamos saber jogar essa competição. A grama do estádio deles é bem baixa, fazendo com que a bola corra muito. Eles têm jogadores experientes, casos do Piñeda e do Santiago, que possuem muita qualidade”, destacou Zé Ricardo.

O Vasco vai viajar para o Chile neste domingo para a sua estreia na Libertadores. Depois do duelo de quarta, o time carioca voltará a campo no próximo domingo para enfrentar o Volta Redonda, em São Januário, pelo Estadual.