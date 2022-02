Zé Ricardo lamenta derrota, cita evolução do Vasco em 40 dias, e destaca: ‘Criamos oportunidades’ Treinador ressaltou que a equipe tomou gol em um momento de desatenção. Ele também elogiou o empenho de seus jogadores e que os erros servem de lição para a temporada

No primeiro clássico de 2022, o Vasco teve chances de empatar e até sair com a vitória, mas acabou sendo derrotado por 1 a 0 para o Botafogo. A equipe sofreu o gol no primeiro tempo, mas na etapa final teve mais volume de jogo e acabou não sendo efetivo. Na coletiva, o técnico Zé Ricardo disse que as chances desperdiçadas servem de lição e destacou que ficou satisfeito com a entrega do grupo.

– É uma montagem do trabalho. Hoje nós completamos quarenta dias e acho que a equipe evoluiu em vários aspectos. Lógico que tem sempre que melhorar. Mas no clássico acredito que, principalmente no segundo tempo, nossa equipe criou bastante oportunidade aproveitando o campo que o Botafogo deu. Só jogaram nos contra-ataques. Nós criamos muitas oportunidades, tivemos chance de empatar e até virar. Mas o ensinamento que nós levamos para a temporada é que temos que aproveitar as oportunidades que tivermos – explicou, e emendou:





– Também tivemos chance no primeiro tempo, mas em um lance que o time pediu toque de mão na área do Botafogo, que não aconteceu. Na transição, acabou se desligando um pouco e sofremos o gol. São as lições que levaremos. Satisfeito com o empenho de todo grupo. Os atletas que entraram e que começaram se dedicaram ao máximo. analisar bem a partida e nos preparmos para a sequência do Campeonato Carioca – completou.

O próximo compromisso do Vasco será na quinta-feira, diante do Bangu, às 20h30, em São Januário. Com isso, o clube irá reencontrar um velho conhecido, o ídolo Felipe, que comanda o alvirrubro. A partida é válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

