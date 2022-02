Zé Ricardo exalta gol de Gabriel Pec e prevê o sucesso de Getúlio no Vasco: ‘Extremamente competitivo’ Para o técnico do Cruz-Maltino, dupla mereceu o destaque na vitória sobre o Madureira e o centroavante vai cair nas graças a torcida pelo perfil de trabalhar muito, mesmo quieto

A vitória do Vasco sobre o Madureira, neste domingo, teve dois donos: Gabriel Pec e Getúlio. Um fez um golaço e o outro marcou duas vezes. O técnico Zé Ricardo, então, destacou a dupla, citando o trabalho silencioso que ela executa durante a semana.

– São dois jogadores que vêm demonstrando muito empenho, trabalho, comprometimento no dia a dia. Mais dois jogadores nessa condição. Nosso grupo é muito comprometido. E, certamente, tanto Getúlio quanto Pec mereceram os destaques no jogo. O gol do Pec, realmente, foi muito bonito. Posicionamos ele ali (na entrada da área) porque além de ele ser um jogador inteligente, tem velocidade para caso precisemos numa transição defensiva – explicou o treinador.

O caso de Getúlio é mais interessante ainda. O centroavante começou a partida fazendo descansar o artilheiro Raniel. E não só fez os gols como recebeu uma espécie de profecia do comandante.

– O Getúlio é um jogador que eu tenho certeza que o torcedor vascaíno, com o tempo, vai aprender a admirar porque é um jogador extremamente competitivo, que trabalha bastante. Talvez não apareça tanto para mídia, para a torcida, mas é um jogador que, tenho certeza, com sequência de jogos vai ajudar muito o Vasco não só fazendo gols, mas ajudando muito na construção e na fase sem bola – projetou.

